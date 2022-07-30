Трусова рассказала, в чем превосходит Овечкина Фигуристка Трусова: прыгну выше я, а Овечкин быстрее пробежит

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Александра Трусова

Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 по фигурному катанию Александра Трусова заявила, что превосходит нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в прыжках, передает «Матч ТВ». Сегодня, 30 июля, фигуристка приняла участие в благотворительном хоккейном матче, который был организован фондом звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемия Панарина.

Прыгну выше я, а он пробежит быстрее, — отметила Трусова.

Она также рассказала о своем опыте в легкой атлетике. 9 июня серебряный призер ОИ-2022 выступила на Неделе легкой атлетики в Москве и прыгнула в длину на 4,19 метра, что соответствует второму юношескому разряду. Фигуристка заняла последнее место среди участниц.

Я не готовилась. Пришла, меня научили минут за 30. Я попробовала. Считаю, что тело достаточно готово, когда занимаешься другим видом спорта. Я прыгала безопасно, — поделилась воспоминаниями фигуристка.

Ранее мастер-класс Трусовой, который должен был пройти в шведском Стокгольме 27–28 августа, отменили. На решение повлияли рекомендации Федерации фигурного катания Швеции. На мастер-класс было продано 80% билетов: помимо него также планировалось сольное выступление фигуристки.