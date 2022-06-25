Загитова провела спарринг по боксу с Саитовым

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Фигуристка Алина Загитова выполняет показательную тренировку на боксерском ринге в «Лужниках»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова провела спарринг по правилам бокса с Олегом Саитовым — боксёром, чемпионом ОИ в этом виде спорта. Тренировка прошла в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».

Спортсмены отработали целый ряд ударов и комбинаций, в том числе «двоечку» — удары правой и сразу левой. Всё продлилось несколько минут. Ведущий шоу дважды назвал Алину Загитову Камилой Валиевой к возмущению зрителей.

В рамках этой же тренировки другая российская фигуристка Анна Щербакова провела баттл по брейк-дансу против участника шоу «Танцы на ТНТ» Антона Тонски.

Ранее продюсер Яна Рудковская высказалась о желании Загитовой провести показательный боксерский бой. По словам Рудковской, это сделано для привлечения внимания к боксу и является коммерческим ходом.