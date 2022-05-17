Фигурист Соловьёв объяснил закрытие дела против избивших его студентов Фигурист Соловьёв заявил, что уголовное дело могло сломать жизни избивших его студентов

Дмитрий Соловьёв / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв объяснил, почему суд прекратил уголовное дело против избивших его студентов. По словам фигуриста, уголовное дело могло сломать жизни молодых людей, передаёт Russia Today.

Мы все люди, а людям свойственно ошибаться. Моим решением пойти до конца я бы мог сломать несколько жизней, которые только начались, — сказал Соловьёв.

21 декабря фигурист был избит в центре Москвы. Спортсмен вступился за девушку, кёрлингистку Анну Сидорову, и вмешался в конфликт. В ходе драки он получил несколько ударов по голове. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов арестовали на два месяца обоих подозреваемых в нападении на Соловьёва.

Ранее сообщалось, что прокурор Стивен Вагстаффа заявил, что бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону не будет предъявлено обвинение за избиение пассажира на борту самолёта. По словам Вагстаффа, в ходе разбирательства учитывались многие обстоятельства, в том числе отсутствие желания обеих сторон выдвигать обвинения по этому делу.