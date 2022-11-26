Фигурист Кондратюк рассказал, что находится в больнице

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Марк Кондратюк

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях по фигурному катанию Марк Кондратюк сообщил, что он находится в больнице. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале фигуриста. Причиной госпитализации могли стать проблемы со спиной.

Спасибо большое всем за поддержку. Нахожусь на непродолжительной реабилитации, скоро вернусь, — написал Кондратюк и выложил фото из больничной палаты.

20 ноября фигурист стал третьим на этапе Гран-при России в Самаре. Он допустил ряд ошибок в произвольной программе. После выступления Кондратюк рассказал журналистам, что выступал с болями в спине.

Марку Кондратюку 19 лет, он занимается у заслуженного тренера России Светланы Соколовской в школе ЦСКА. В 2022 году фигурист стал олимпийским чемпионом в командном турнире на Играх в Пекине и чемпионом Европы. В 2021 году Кондратюк победил в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что грузинский фигурист Морис Квителашвили приостановил работу с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе и переехал в Италию. Причиной приостановки сотрудничества стали проблемы с логистикой, вызванные обстановкой в мире. Отмечается, что решение принималось совместно с Тутберидзе. В 2020 году грузин завоевал бронзу чемпионата Европы, в 2022-м занял 4-е место на чемпионате мира.