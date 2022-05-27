«Должно быть расследование»: Губерниев о скандале с фигуристкой Нугумановой Дмитрий Губерниев призвал расследовать скандальные заявления Нугумановой о тренере

Елизавета Нугуманова / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал Metaratings скандал с участием фигуристки Елизаветы Нугумановой. Он считает, что её слова должны привести к расследованию.

Должно быть расследование её слов и его слов. Где доказательства? Такие высказывания нужно доказать. Если это было на самом деле, то конечно, такое не допустимо. Должно быть проведено расследование соответствующими структурами, — сказал Губерниев.

26 мая Нугуманова призналась, что её тренер Евгений Рукавицын грозился убрать её из спорта. Также она заявила, что тренеры упрекали её в лишнем весе.

На сторону Нугумановой встал фигурист Андрей Мозалёв. Он рассказал, что «Лиза была каждый день в слезах», хотя она относится к числу спортсменов, которые отдаются своей работе на 100%.