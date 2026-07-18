Приметы 18 июля — Месяцев праздник: как порадовать мужа в мужской праздник

Именно 18 июля были обретены мощи преподобного Сергия Радонежского, особо любимого на Руси святого. В эту же дату, кстати, чтут память Афанасия Афонского. В народе день прозвали Месяцевым праздником и Афанасьевым днем — в честь Луны, которой в эту дату приписывали особую силу. Считалось, что 18 июля месяц «играет» на небе: мерцает, меняет цвет и прячется за облака. На Руси этот день почитали как мужской праздник: верили, что лунный свет дает мужчинам силы и здоровье.

Общее значение: приметы 18 июля

У Афанасьева дня было еще одно название: День доброго языка. Говорили, что добрые пожелания и просьбы, произнесенные сегодня вслух, могут сбыться. А еще говорили: сегодня можно заговорить себе здоровье.

Месяцев праздник считался временем, когда начинают отходить жара и дни становятся короче. На Руси верили, что в эту дату Луна обладает особой магической силой, поэтому вечером люди выходили смотреть на небо, гадая о будущем урожае и погоде.

Погодные приметы

Если ночью луна кажется яркой, большой и словно меняет свой цвет, переливаясь в синеватых или желтых тонах, то грядущая осень порадует сухой теплой погодой и обилием хлеба. Если же спутник Земли был тусклым — ждали скорых дождей.

Звездная ночь обещала солнечный день.

Радуга утром — к дождю, вечером — к отсутствию осадков.

Что можно и нельзя делать в Месяцев праздник Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для дома и быта

С утра следовало умыться росой или заговорить воду: «Как вода чиста, так и мне быть здорову». Затем хозяйки шли окуривать дом травами — мятой, чабрецом или зверобоем. Считалось, что растения, собранные в этот день, обладают особой целебной силой.

А вот сушить белье на улице сегодня запрещено, чтобы не притянуть простуду.

Мужчинам не рекомендовалось заниматься тяжелым трудом, ремонтом и строительством, чтобы не получить травму. Также запрещалось работать с острыми предметами (ножом, иглой, топором) — к порезам и болезням.

В доме после заката не зашторивали окна, чтобы лунный свет проникал в жилище и заряжал его энергией.

Для работы и денег

День благоприятен для подведения итогов, планирования и для начала новых дел — все, что задумывалось в этот день, как правило, сбывалось. Нельзя было хвастаться, иначе можно было лишиться удачи. А спать днем не стоило — старики говорили, что так счастье проспишь.

Для любви и отношений

Афанасьев день считался идеальным временем для планирования свадеб, свиданий и налаживания дружеских отношений. Сплетничать, ссориться и выяснять отношения сегодня не следовало. Зато добрые слова, сказанные родным, особенно пожилым, считались особенно ценными — хорошие пожелания обязательно возвращались. Если в этот день человека называли ласковым именем, весь год он будет удачливым.

Приметы 18 июля: что делать?

Используйте этот день, чтобы сказать добрые слова близким, умыться росой и навести порядок в мыслях. Вечером обязательно выйдите на улицу и посмотрите на Луну — ее вид подскажет, какой будет осень.

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