Журналисты Нидерландов опубликовали записи бесед фигуранта дела MH17

https://static.news.ru/photo/f88ff072-9ac3-11eb-a266-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

Журналисты из Нидерландов заявили, что получили доступ к тысячам перехваченных телефонных разговоров Сергея Дубинского, проходящего одним из четырёх обвиняемых по делу о крушении лайнера MH17 на Украине в июле 2014 года.

По их словам, записи сделала Служба безопасности Украины. Из них 12 файлов уже публиковались Совместной следственной группой (ССГ), рассматривающей материалы о катастрофе.

Эти тысячи записей являются частью расследования. <...> Беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», — передаёт телекомпания Nieuwsuur.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже начался вооружённый конфликт.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер сбит ракетой, привезённой из РФ на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.

Как сообщал NEWS.ru, журналисты издания RTL Nieuws предположили, что власти Нидерландов сознательно не предоставили ряд важных документальных свидетельств по делу сбитого на востоке Украины пассажирского авиалайнера MH17.