Жители Украины рассказали об отступлении ВСУ

Украинские военные начали покидать свои позиции и отступать в сторону Краматорска и Славянска. Об этом NEWS.ru рассказали жители города Константиновка на востоке Украины.

По словам одной из местных жительниц, утром 24 февраля в районе Константиновки вёлся мощный артиллерийский огонь. Разрывы были настолько сильными, что в многоэтажных домах содрогались стены.

Люди прячутся в ванных комнатах и подвалах. Из окон видно, как из города выезжают грузовики военных в сторону Краматорска, — сказала она.

По словам женщины, многие жители также покидают город. Поскольку основные дороги перекрыты, они пытаются выехать по грунтовым. Однако из-за распутицы машины увязают.

Жители Константиновки также отметили, что в настоящее время линии телефонной и мобильной связи перегружены, Интернет почти не работает.

Ранее сообщалось, что ополченцы Луганской народной республики начали операцию по освобождению временно оккупированной киевской властью территории. В Народной милиции призвали военнослужащих ВСУ сложить оружие и не выполнять приказы командования. Ополченцам удалось занять город Счастье и посёлок Станица Луганская. Бои с украинскими войсками по всей линии соприкосновения ведут также ополченцы Донецкой народной республики.

В Минобороны России сообщили, что в результате проведения спецоперации средства ПВО ВСУ подавлены, а инфраструктура украинской авиации выведена из строя.