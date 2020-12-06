Жители Молдавии вышли на антиправительственный митинг

https://static.news.ru/photo/07869f7c-37aa-11eb-8e77-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду 6 декабря 2020 года собрались на антиправительственный митинг в центре Кишинёва. Граждане требуют отставки кабмина и проведения досрочных выборов в парламент.

Большая часть недовольных принесли с собой флаги республики. Движение в некоторых районах столицы заблокировано. Собравшиеся прибыли в Кишинёв из разных регионов страны, пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Мы пришли сюда, что бы сказать, что воры должны сидеть в тюрьме, что правительство должно уйти в отставку, что мы готовы отстаивать голоса, отданные 15 ноября за президента Майю Санду, — заявили со сцены митингующие.

Санду в ходе второго тура президентских выборов в республике набрала 57,7% голосов. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соцпартия Молдавии разработала законопроект, предусматривающий проведение люстрации и избавление органов власти от чиновников, назначенных в период, когда лидером правящей партии был олигарх Владимир Плахотнюк. Парламент страны в июне 2019 года принял декларацию «О захваченном государстве». В документе утверждалось, что большинство государственных учреждений контролируется бизнесменом.