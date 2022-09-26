С венграми проводят консультации об отношении к санкциям против России Орбан: Венгрия запустила национальные консультации об отношении к санкциям против России

Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Виктор Орбан

Власти Венгрии обсуждают с гражданами страны введение антироссийских санкций, заявил на заседании парламента премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, которые приводит РИА Новости, Венгрия стала первой страной в Европе, запустившей такую процедуру.

Сейчас мы запустили национальные консультации, где венгерский народ может напрямую высказать свое мнение о санкциях, заявить, поддерживают ли они введение новых санкций или нет, — пояснил глава правительства.

Ранее Орбан заявил, что после снятия с России санкции в Европе сразу снизятся цены и инфляция, а экономика ЕС при этом получит шанс восстановиться и избежать рецессии. Политик указал на то, что санкции являются причиной экономических и энергетических проблем. По его словам, во время их принятия в Брюсселе обещали удар по Москве, но с тех пор стало ясно, что рестрикции наносят больше ущерба Европе, чем России.

Орбан призвал членов правящей коалиции добиваться того, чтобы антироссийские ограничительные меры отменили в ЕС не позднее конца года.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Европы полностью провалилась. По его словам, рестрикции наносят огромный вред европейской экономике, поскольку именно из-за них существенно выросли европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания.