Жителей Норвегии призвали избегать «российского кита-шпиона» Хвальдимира

Фото: Global Look Press

В Норвегии власти призвали жителей избегать контактов «российским китом-шпионом» по имени Хвальдимир, названным в честь президента РФ Владимира Путина. Управление рыболовства страны обратилось к гражданам с просьбой быть внимательнее в Осло-фьорде, поскольку животное, известное с 2019 года, временно обитает в этом водоеме.

Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как Хвальдимир, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде, — сообщили в ведомстве.

Власти призвали жителей быть осторожнее и нанести травмы Хвальдимиру. Ранее кит несколько раз был несколько раз увечен — травмы оказались легкими.

Впервые Хвальдимира заметили у берегов Норвегии в 2019 году. На нем была сбруя с логотипом петербургской компании. В соцсетях люди шутят о «шпионском прошлом» китом, поскольку он появился одновременно с американским авианосцем «Джеральд Форд».

Ранее управление рыболовства получило несколько запросов от организаций, которые выразили готовность поймать кита и запереть его во фьорде или держать в неволе в аквариумах. Власти отклонили эти предложения. При этом в прошлом году норвежские власти дали добро на создание заповедника для «русской белухи», названной в честь Путина.