https://static.news.ru/photo/320cca87-ef05-4bab-8378-d9f1c4be3ab2_660.jpg Фото: Global Look Press

В немецком городе Ульм в канун Рождества мужчина нашёл в общественном туалете конверт, в котором было €9000.

Находку житель Германии отнёс в полицию. Правоохранителям удалось установить владельца конверта. Им оказался мужчина из пригорода Мюнстера, который выручил эти деньги от продажи «первоклассных часов». Он потерял конверт при посещении туалета, пишет Bild.

Ранее NEWS.ru писал, что житель немецкого города Крефельд в канун Рождества нашёл на улице бесхозный рюкзак. В нём были подарки и €16 тысяч наличными. Установить владельца рюкзака и вернуть ему вещи помогли полицейские.