https://static.news.ru/photo/3eb750da-c434-11e9-851f-fa163e074e61_660.jpg Фото: hwo/imageBROKER.com/Global Look Press

Финский бизнесмен Ярмо Ахонен поставил в центре Хельсинки автобус с просьбой к президенту России Владимиру Путину помочь вернуть его яхту, которую конфисковали по подозрению в незаконном предпринимательстве в 2017 году.

Мужчина повесил на автобус гигантский баннер, на котором он на русском языке обратился к политику.

Добро пожаловать В.В.Путин. Пожалуйста помогите меня (орфография и авторский стиль сохранены. — News.ru), — написано на автотранспорте.

По его словам, он уже два года борется с российскими приставами за свою собственность. От него требуют семь миллионов рублей за возвращение судна, передаёт « Фонтанка.ру ».

Ранее президент РФ прибыл в Финляндию. Из хельсинкского аэропорта Вантаа он отправился в Президентский дворец, где провёл переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё, писал News.ru.