Жертвами пожара в Париже стали два человека

https://static.news.ru/photo/5ae7323a-6c43-11eb-9816-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

Два человека стали жертвами пожара в 11-м округе Парижа. Ещё четверо получили повреждения, передаёт местная экстренная служба. Двое потерпевших находятся в тяжёлом состоянии. Причину ЧП пока установить не удалось, ведётся расследование.

Информация о ЧП поступила профильным ведомствам 04:15 утра по местному времени (06:15 мск) 11 февраля 2021 года, передаёт телеканал BFM. На месте работают около 70 спасателей. Им удалось ликвидировать пламя, охватившее помещение на пятом этаже здания на бульваре Вольтер. Власти столицы призвали граждан временно воздержаться от поездок в данный квартал.

От имени парижан я выражаю свои соболезнования семьям и близким жертв пожара, произошедшего этой ночью в 11-м округе. Я благодарна пожарным Парижа, проявившим мужество и профессионализм, — написала мэр мегаполиса Анна Идальго на своей странице в социальной сети Twitter.

Au nom des Parisiennes et des Parisiens, jâadresse toutes mes condolÃ©ances aux familles et aux proches des victimes de lâincendie survenu cette nuit dans le 11e arrondissement. Toute ma reconnaissance aux @PompiersParis qui sont intervenus avec courage et professionnalisme. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 11, 2021

Накануне в подмосковном Солнечногорске погибли пять человек. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом от работающей печки. Трагедия произошла на территории строительного городка в подмосковной деревне Болкашино. Пожара не было. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

Как писал NEWS.ru, в январе мать и пятеро детей были госпитализированы с отравлением угарным газом в селе Михайловка Карасукского района Новосибирской области. В частном доме, где проживала семья, возник огонь на веранде. До прибытия пожарных 28-летняя мать сумела выбраться из дома сама через окно и спасти детей. Однако все они в тяжёлом состоянии были госпитализированы в Карасукскую ЦРБ в реанимацию.