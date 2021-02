Жертвами пожара в Париже стали два человека

Информация о ЧП поступила профильным ведомствам 04:15 утра по местному времени (06:15 мск) 11 февраля 2021 года, передаёт телеканал BFM. На месте работают около 70 спасателей. Им удалось ликвидировать пламя, охватившее помещение на пятом этаже здания на бульваре Вольтер. Власти столицы призвали граждан временно воздержаться от поездок в данный квартал.

Au nom des Parisiennes et des Parisiens, j’adresse toutes mes condoléances aux familles et aux proches des victimes de l’incendie survenu cette nuit dans le 11e arrondissement. Toute ma reconnaissance aux @PompiersParis qui sont intervenus avec courage et professionnalisme.