Украинский культурный фонд, возглавляемый женой экс-президента страны Петра Порошенко Мариной, опубликовал отчёт о своей деятельности за первое полугодие 2019 года. Внимание журналистов привлекли средства, выделенные организацией на создание двух фильмов.
Первый — «Я работаю на кладбище». Дело в том, что в тизере находящейся в работе картины выражена благодарность бренду SVA STONE, продукцией которого интересуются члены ультраправых и радикальных организаций. Получается, что на деньги культурного фонда рекламируют популярную у националистов одежду. Картина получила от фонда почти 15 млн гривен.
Второй фильм — «Котик с горящими глазами». Это комедия режиссёра Владимира Тихого о войне в Донбассе. Лента должна помочь украинцам «избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики». На картину выделили 8,9 млн гривен, передаёт «
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