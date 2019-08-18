Марина и Пётр Порошенко Марина и Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Украинский культурный фонд, возглавляемый женой экс-президента страны Петра Порошенко Мариной, опубликовал отчёт о своей деятельности за первое полугодие 2019 года. Внимание журналистов привлекли средства, выделенные организацией на создание двух фильмов.

Первый — «Я работаю на кладбище». Дело в том, что в тизере находящейся в работе картины выражена благодарность бренду SVA STONE, продукцией которого интересуются члены ультраправых и радикальных организаций. Получается, что на деньги культурного фонда рекламируют популярную у националистов одежду. Картина получила от фонда почти 15 млн гривен.

Второй фильм — «Котик с горящими глазами». Это комедия режиссёра Владимира Тихого о войне в Донбассе. Лента должна помочь украинцам «избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики». На картину выделили 8,9 млн гривен, передаёт «Страна.ua».

Ранее News.ru писал, что бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал вещи, которых боится Россия. По словам политика, ими являются «единство и решительность Украины».

News.ru в соцсетях