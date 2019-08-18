https://static.news.ru/photo/3bd9b9cc-c1d5-11e9-8bbc-fa163e074e61_660.jpg Марина и Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Украинский культурный фонд, возглавляемый женой экс-президента страны Петра Порошенко Мариной, опубликовал отчёт о своей деятельности за первое полугодие 2019 года. Внимание журналистов привлекли средства, выделенные организацией на создание двух фильмов.

Первый — «Я работаю на кладбище». Дело в том, что в тизере находящейся в работе картины выражена благодарность бренду SVA STONE, продукцией которого интересуются члены ультраправых и радикальных организаций. Получается, что на деньги культурного фонда рекламируют популярную у националистов одежду. Картина получила от фонда почти 15 млн гривен.

Второй фильм — «Котик с горящими глазами». Это комедия режиссёра Владимира Тихого о войне в Донбассе. Лента должна помочь украинцам «избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики». На картину выделили 8,9 млн гривен, передаёт « Страна.ua ».

Ранее News.ru писал, что бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал вещи, которых боится Россия. По словам политика, ими являются «единство и решительность Украины».