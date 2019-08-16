Несмотря на попытки команды Зеленского обновить вертикаль украинской власти, ставленники и близкие прежнего президента продолжают занимать позиции и распоряжаться бюджетными средствами. Процесс сменяемости вряд ли будет радикальным — резкие движения могут негативно сказаться на общей ситуации в стране: «ЗеКоманде» важно совместить здоровый популизм с реальным перераспределением финансовых потоков.

Украинский культурный фонд (УКФ) опубликовал отчётную документацию за первое полугодие 2019 года. Организация была учреждена министерством культуры в 2017 году и финансирует культурные проекты за счёт бюджета. Фонд возглавляет жена экс-президента Марина Порошенко, одновременно она является главой наблюдательного совета УКФ. Это, как подчёркивает местный портал «Страна.ua», важная деталь: наблюдательный совет контролирует все вопросы в фонде, а также — согласовывает финансирование проектов, если необходимая сумма превышает 150 МРОТ, то есть 626 тыс. гривен (около 1,6 млн рублей).

К примеру, в первой половине 2019 года фонд отметился выделением средств по расходным статьям:

фильм «Я работаю на кладбище» и тизер к нему (15 млн грн — около 40 млн рублей);

мультсериал «Книжка-путешествие. Украина» (14 млн грн — 37 млн рублей);

фильм «Котик с горящими глазами» (8,9 млн грн — 23,4 млн рублей).

Как обратили внимание местные журналисты, помимо задействования в банальных коррупционных схемах фонд не гнушается иметь дело с праворадикальными силами. Например, в титрах тизера картины «Я работаю на кладбище» Украинский культурный фонд соседствует с брендом одежды SVA STONE (на сленге — «свастика»), который пользуется популярностью среди многочисленной когорты националистов и не стесняется использовать соответствующую символику.

Кроме того, сборник рассказов Павла Белянского, по которому поставлен фильм, был издан компанией «ДИПА», а она занимается выпуском литературы правого толка. Ранее через издательство проходили такие книги, как «Каратель» и «14 друзей хунты». Последнюю — сборник рассказов авторов, включая Белянского — в бытность президентом поддерживал лично Пётр Порошенко. Это вряд ли было лишь мейнстримом: после прихода Зеленского во власть экс-президент и его люди продолжают контролировать определённую часть ультраправого крыла. Например, известно, что во время мероприятий по случаю 28-й годовщины Независимости Украины 24 августа ряд организаций, которые связывают с Порошенко, организуют альтернативное шествие — «Марш защитников». По признанию местных наци, их действия оплачены, а цель — организовать беспорядки и столкновения с полицией для имитации протестной волны. Последующие задержания планируют поднять на щит лояльные прежней власти журналисты.

Команде Зеленского пока не удалось заменить людей, поддерживающих или имеющих репутацию сторонников Порошенко, во всех ведомствах. Некоторые чиновники остро чувствуют конъюнктуру и поспешили «переобуться», другие предпочли нейтралитет в чувствительный момент передачи власти и получили дивиденды — сохранили при новом лидере свои посты.

Симптоматично, что Порошенко также пришлось платить за поддержку, даже несмотря на проигранные президентские выборы. И в этой схеме фонд его супруги также играет свою роль. Так, по статистике наибольшее количество заявок на получение грантов в УКФ были получены из Киева и Львова. Например, 2,8 млн грн (7,3 млн рублей) предназначено для организаторов львовского фестиваля средневековой культуры «Тустань» — одноимённой общественной организации, среди учредителей которой значится спикер Верховной Рады Андрей Парубий (дорабатывает свой срок до 29 августа). Местные журналисты уверены: фонд через гранты отблагодарил творческую интеллигенцию Львовской области за поддержку Порошенко — именно в этом регионе во время выборов он получил наибольшую поддержку (свыше 60%).