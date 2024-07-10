«Ждать не придется»: военэксперт о следующем ударе ВС России по Киеву Военэксперт Дандыкин: ВС РФ нанесут следующий удар по Киеву согласно плану СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России нанесут следующий удар по военным объектам в районе Киева согласно плану спецоперации, а не после очередного теракта со стороны ВСУ, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, кроме Киева есть другие направления, такие как Одесса и Николаев.

Кроме Киева есть другие направления: Одесса, Николаев. Следующий удар по Киеву ждать долго не придется, мне кажется. Думаю, что это будет согласно плану СВО, а не после очередного теракта ВСУ, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что российская армия уничтожает системы противовоздушной обороны и военные объекты противника. Как считает эксперт, по большому счету это стратегическая воздушная операция.

По большому счету это стратегическая воздушная операция, как при штурме Кенигсберга. Это же тоже дело серьезное, дорогое. И потом, нужно делать так, чтобы максимальное количество российских ракет достигло цели. Под Киевом была самая сильная ПВО ВСУ, но теперь не самая, — заключил Дандыкин.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России поразили склад в порту Черноморска Одесской области. По его словам, местоположение объекта держалось в строжайшем секрете. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.