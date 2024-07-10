Подполье узнало, как ВС РФ разгадали «строжайший секрет» ВСУ и нанесли удар Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по секретному складу с ракетами под Одессой

Фото: МЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России поразили склад в порту Черноморска Одесской области. По его словам, местоположение объекта держалось в строжайшем секрете. Подпольщик уточнил, что атака была совершена в 04:00, а спустя полчаса в сторону Румынии выехал автомобиль с сиренами. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с БК (боекомплектом. — NEWS.ru), куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты. Какие именно — уточнить не удалось, — сообщил Лебедев.

По словам подпольщика, на складе находились британские наемники, именно их эвакуировали в Румынию на автомобиле с сиренами. Лебедев добавил, что в этот раз взрыв произошел с большой детонацией и был слышен даже в Одессе.

Ранее подпольщик сообщил, что российские военные нанесли удар по складу рядом со станцией Купянск-Узловой, где ВСУ хранили боеприпасы. По его словам, также зафиксировано несколько попаданий в дома, где засели украинские солдаты. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.