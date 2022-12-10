Жан-Клод Ван Дамм оказался на лечении в украинской больнице

Фото: Christopher Khoury/Global Look Press

Жан-Клод Ван Дамм

Голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма заметили в одной из больниц в украинском Ужгороде. Местный врач-анестезиолог Михаил Ершов опубликовал в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) снимок с артистом. Как выяснил телеканал ТСН, Ван Дамм оказался в медучреждении из-за проблем со здоровьем.

В больницу 62-летний Жан-Клод Ван Дамм наведался из-за плохого самочувствия. <...> Cам актер запретил разглашать какие-либо подробности, — утверждают журналисты.

Ранее американский актер Шон Пенн приехал на Украину и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Актер привез в Киев свою статуэтку премии «Оскар» и оставил ее там. Зеленский в свою очередь вручил Пенну орден «За заслуги» третьей степени и поблагодарил актера за поддержку и «популяризацию» Украины в мире. Кроме того, имя Шона Пенна увековечили на «Аллее смелости» в Киеве. Ранее там уже открыли табличку с именем экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Известно, что помимо Пенна, Украину также посещал комедийный актер Бен Стиллер — он тоже встретился с Зеленским. 30 апреля актриса Анджелина Джоли посетила Львов. Она встретилась с украинскими беженцами на вокзале и посетила больницу.