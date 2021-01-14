Зелёная столица Европы переехала из Португалии в Финляндию

https://static.news.ru/photo/b1888fc8-574c-11eb-bc43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jfk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

15 января Лахти (Финляндия) официально стал Зелёной столицей Европы 2021 года. Титул перешёл к городу от Лиссабона.

Как сообщает «ЕвроПульс», жюри присудило Лахти почётное звание за успехи в развитии экономики замкнутого цикла. В городе в настоящее время 97% отходов перерабатываются и используются повторно.

Также был отмечен вклад в оздоровление озера Весиярви. В 1970-х годах Лахти начал очищать водоём от отходов тяжёлой промышленности. Сейчас город может похвастаться самой чистой водопроводной водой в мире, которую берут из озера.

К 2025 году в Лахти планируют добиться полностью безотходной экономики. Расширенная система сбора мусора в городе функционирует с 1998 года. Помимо бумаги, картона и пищевых отходов тут отдельно собирают материалы, которые можно использовать для производства энергии без вреда для экологии.

Еврокомиссия с 2008 года выбирает Зелёную столицу Европы из городов с населением больше 100 тысяч человек.

Ранее Лиссабон признали Спортивной столицей Европы 2021 года, передавал NEWS.ru.