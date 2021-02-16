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Зеленского попросили вернуть Бандере звание «Героя Украины»

02:31, 17 февраля 2021 11
Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского попросили вернуть националисту Степану Бандере звание «Героя Украины». Соответствующее заявление на имя главы государства направил Львовский областной совет. Письмо опубликовано на сайте совета.

В обращении говорится, что львовские депутата призывают президента страны вернуть Бандере звание Героя Украины.

По мнению депутатов, деятельность Бандеры является символом борьбы государства за независимость.

Степан Бандера был одним из лидеров запрещённых в РФ Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. Звание героя страны ему присвоил в 2010 году президент Виктор Ющенко. Через несколько месяцев Донецкий окружной суд признал указ недействительным, поскольку Бандера не являлся гражданином Украины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что проспекту Степана Бандеры в Киеве возвращается прежнее название — он снова станет Московским. Вердиктом Окружного административного суда Киева (ОАСК) переименование проспекта в честь символа украинского национализма признано противоправным.

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