Зеленского попросили вернуть Бандере звание «Героя Украины»

https://static.news.ru/photo/e644d7c8-3f13-11ea-b016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского попросили вернуть националисту Степану Бандере звание «Героя Украины». Соответствующее заявление на имя главы государства направил Львовский областной совет. Письмо опубликовано на сайте совета.

В обращении говорится , что львовские депутата призывают президента страны вернуть Бандере звание Героя Украины.

По мнению депутатов, деятельность Бандеры является символом борьбы государства за независимость.

Степан Бандера был одним из лидеров запрещённых в РФ Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. Звание героя страны ему присвоил в 2010 году президент Виктор Ющенко. Через несколько месяцев Донецкий окружной суд признал указ недействительным, поскольку Бандера не являлся гражданином Украины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что проспекту Степана Бандеры в Киеве возвращается прежнее название — он снова станет Московским. Вердиктом Окружного административного суда Киева (ОАСК) переименование проспекта в честь символа украинского национализма признано противоправным.