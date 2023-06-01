Зеленский заявил о тающих надеждах Украины на вхождение в НАТО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Надежды Украины на принятие в состав НАТО становятся все более отдаленными, заявил президент Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. По его словам, ситуация разочаровывает не только власти страны, но и простых украинцев, сообщает издание Agora.

Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что я должен выразить это разочарование здесь, как от имени солдат, <...> так и от нашего народа, — сказал Зеленский.

По его словам, Украина должна как можно скорее стать членом Альянса и Евросоюза. Украинский лидер выразил надежду на то, что положительное решение будет все же принято на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что руководство НАТО не может обсуждать возможность вступления новых членов в Альянс во время боевых действий на Украине. В то же время она заверила, что Блок продолжает придерживаться политики открытых дверей.

По данным западных СМИ, в НАТО рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности. Они будут включать обязательства оказывать поддержку, а также консолидацию и усиление военной помощи для формирования «cдерживающей оболочки» вокруг Украины.