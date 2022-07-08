Зеленский заявил о неготовности Украины отдавать свои территории Зеленский: Украина не готова отдавать свои территории

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Народ Украины не собирается отдавать какую-либо часть своих территорий. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, власти и граждане постоянно об этом заявляют и намерены на деле это доказать.

Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России. <...> Мы постоянно об этом говорим и намерены это доказать, — сказал Зеленский.

Он также отметил, что США, по его мнению, делают недостаточно для того, чтобы Киев смог победить в противостоянии с Москвой. Поставляемую военную помощь необходимо увеличить.

Соединенные Штаты помогают Украине, много помогают, но этого недостаточно для того, чтобы победить. Мы хотим увеличения этой помощи. Мы бьемся за свою территорию, мы не хотим, чтобы люди из других стран бились за нашу территорию. Но США являются мировой экономикой и могут помочь нам как оружием, так и финансами, — сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о формировании военных администраций в 14 подконтрольных Киеву населённых пунктах Донецкой области. Военные администрации образованы в Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской областях Донецкой области Украины.