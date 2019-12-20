Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Edijs Palens/Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об усилении кибербезопасности государства. Указ опубликован на сайте главы государства.

Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря ведомства Алексея Данилова.

Тот на встрече с делегацией сотрудников Сената США заявлял, что сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов для страны.

Незадолго до этого, как писал NEWS.ru, Данилов предупредил страны Североатлантического альянса о том, что Россия отрабатывает на Украине кибератаки, чтобы в дальнейшем распространить полученный опыт на другие государства. По его словам, в будущем российская агрессия в сфере высоких технологий может быть направлена на страны — члены НАТО.

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