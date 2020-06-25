Финляндия намерена открыть границу с Россией в последнюю очередь

https://static.news.ru/photo/d5f5ac18-b6f4-11ea-bfbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vesa Laitinen/Helsingin Sanomat/Global Look Press

Глава МВД Финляндии Мария Охисало заявила о планах открыть границу с Россией в последнюю очередь. Первоначально будет восстановлено свободное передвижение внутри Шенгенской зоны.

Правительство постоянно следит за ситуацией. Сначала будут отменены ограничения на границах внутри Шенгена, и затем мы перейдём к так называемым третьим странам, к которым относится Россия. Это, скорее всего, последние страны, которые будут открыты для туризма, — цитирует её телекомпания Yle.

По словам Охисало, все вопросы будут обсуждаться на уровне ЕС. Страна приняла решение закрыть границы из-за пандемии коронавируса. Это произошло 19 марта. Однако уже 14 мая были восстановлены рабочие поездки в пределах Шенгенской зоны.

Помимо этого, власти намерены решить вопрос туризма не позднее 10 июля 2020 года. На данный момент правительство Финляндии рассматривает в качестве приоритетных направлений Австрию, Германию, Грецию, Италию, Лихтенштейн, Словакию и ещё несколько направлений.

Ранее NEWS.ru писал, что газета «Миасский рабочий» стала виновницей спора между Финляндией и Швецией. В материале говорилось о странах с наибольшим количеством озёр.