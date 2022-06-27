Зеленский рассказал о перспективах переговоров с Россией Президент Украины Зеленский заявил, что сейчас не время для переговоров

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран G7, что Киев будет вести переговоры с Москвой, когда он «вновь окажется в позиции сильного», сообщает AFP. Он добавил, что сейчас не время для переговоров.

Президент Зеленский дал предельно ясный ответ, что сейчас не время для переговоров. Украина будет вести переговоры, когда она будет располагать возможностями для этого. То есть когда она восстановит позицию силы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский в ходе участия в саммите G7 попросил у лидеров западных стран предоставить гарантии безопасности. Зеленский также попросил помощи в вопросе восстановления страны и призвал к содействию в экспорте зерна.

Также украинский лидер подчеркнул необходимость ужесточения антироссийских санкций.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Зеленский признал, что Киев проигрывает Москве в технике и поэтому не может перейти к наступлению. По его словам, наступление в нынешней ситуации грозило бы значительными человеческими потерями.