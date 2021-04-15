Зеленский призвал жителей Украины летать в Турцию вместо россиян

https://static.news.ru/photo/b846d486-9e79-11eb-96ae-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

В сложившейся ситуации украинцам необходимо наращивать туристический поток на территорию Турции. Особенно после решения Москвы об ограничении авиасообщения с указанной страной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что авиасообщение РФ с Турцией было решено приостановить из-за обострения эпидемиологической ситуации на курортах страны. Чартерные и регулярные рейсы не будут выполняться с 15 апреля по 1 июня. Однако существует ряд исключений. В частности, ограничения не коснутся рейсов, принимающих участие в строительстве атомной электростанции «Аккую».

Зеленский в контексте разговора о наращивании турпотока напомнил о своей недавней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, в ходе беседы лидеры обсуждали вопросы создания условий для благоприятного туризма.

Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из РФ в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, ограничения на полёты в Турцию из России сыграли свою роль и теперь «Аэрофлот» намерен увеличить вдвое рейсы в Каир. Так компания намерена возместить себе убытки от отменённых рейсов.