Зеленский пригрозил подать в суд на Евросоюз Зеленский пригрозил ЕС арбитражем при продлении ограничений на ввоз зерна

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen|Global Look Press

Киев подаст в международный арбитраж в том случае, если руководство Евросоюза решит продлить запрет на ввоз зерна с Украины после 15 сентября, заявил в видеообращении, размещенном на сайте главы государства, президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина выступает против любых дальнейших ограничений на экспорт и указал на то, что украинское зерно становится источником заработка для ряда европейских стран, которые «перерабатывают агропродукцию и зарабатывают на логистике».

Отдельно хочу обратиться к Еврокомиссии. <...> Мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка. <...> Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого, — сказал Зеленский.

В апреле 2023 года страны Центральной Европы — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия — запретили импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Позднее решение было отменено, в обмен на это Еврокомиссия установила эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Изначально эмбарго действовало до 5 июня, затем его продлили до 15 сентября.

Ранее пять стран призвали Еврокомиссию продлить запрет на ввоз на территорию сообщества украинского зерна до конца текущего года. Утверждается, что ограничения, которые ввела Европейская комиссия в отношении четырех видов зерна, принесли «неожиданно положительный эффект». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий при этом заявил, что в случае отказа ЕК продлить запрет Варшава сделает это самостоятельно.