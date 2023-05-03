Зеленский приехал в Финляндию

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию, сообщает газета Helsingin Sanoma со ссылкой на данные канцелярии финского президента. Украинский лидер проведет там встречу с президентом страны Саули Ниинисте и главами правительств стран Северной Европы. Ранее его участие во встрече не анонсировалось.

В ходе переговоров между президентом Ниинисте и президентом Зеленским будут обсуждаться вопросы борьбы Украины за оборону и поддержки Украины со стороны Финляндии, двусторонние отношения между двумя странами и глобальная геополитическая ситуация, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники посольства РФ в Хельсинки рассказали, что база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Россией и Финляндией практически полностью разрушена усилиями финской стороны. По словам дипломатов, «новые политические реалии» в отношениях двух стран наступили после вступления Финляндии в НАТО. В посольстве уточнили, что торгово-экономические связи были сведены к минимуму еще в 2022 году.

28 апреля лидеры Словакии и Чехии Зузана Чапутова и Петр Павел прибыли в Киев. Политики провели встречу с украинским президентом. Чапутова в соцсетях отметила, что посещение Украины совместно с чешским президентом подтверждает новый этап отношений между лидерами двух стран.