Зеленский приехал с рабочей поездкой в Донбасс

https://static.news.ru/photo/93728002-37cb-11eb-bfab-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область. В рамках рабочей поездки он планирует встретиться с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщается на сайте офиса президента.

Шестого декабря на Украине празднуют День Вооруженных сил страны. Ранее Зеленский отметил, что нынешнее перемирие в Донбассе является самым продолжительным за всё время конфликта — 133 дня, как было провозглашено прекращение огня на Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате переворота. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил вероятность карабахского сценария в Донбассе. По его мнению, попытки повторения карабахского сценария в Донбассе обречены на провал. Хотя пойти по такому пути наверняка хотели бы украинские власти.

Он полагает, что Киев считает: то, что получилось у Азербайджана, получится и у Украины. Однако Россия и Армения — две совершенно разные вещи. Решающим фактором, по его словам, является наличие общей границы ДНР и ЛНР с Россией, поэтому это было было бы крупной ошибкой, Донбасс совсем не Карабах, писал NEWS.ru.