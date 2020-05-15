Зеленский подписал закон о массовом тестировании украинцев на COVID-19

https://static.news.ru/photo/9ea5de78-96c8-11ea-a1f0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский (слева) Фото: president.gov.ua

В Украине проведут массовое тестирования граждан на коронавирус. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

Ранее этот законопроект одобрил парламент. Тестирование на COVID-19 станет обязательным для людей, которые обращаются за медицинской помощью с признаками нового заболевания. Кроме того, работников учреждений здравоохранения, а также сотрудников полиции и военнослужащих обяжут ежедневно проходить обследование.

Новый закон уже вступил в силу. Он продолжит действовать ещё два месяца после отмены карантина.

В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 300 тысяч человек, выздоровели свыше 1,5 млн.

Как писал NEWS.ru, Минздрав Украины дал разрешение на проведение клинических испытаний разработанного в стране препарата для лечения COVID-19.