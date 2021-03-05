Зеленский поблагодарил Штаты за санкции в отношении Коломойского

https://static.news.ru/photo/eaeac16a-7e56-11eb-b084-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: facebook.com/president.gov.ua

Украина благодарна свои партнёрам за помощь в борьбе с олигархами. Так, на введение санкций в отношении бизнесмена Игоря Коломойского со стороны США на официальной странице в социальной сети отреагировал офис президента страны Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что принятие ограничительных мер связано с деятельностью Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014–2015 годах. Бизнесмен обвиняется в коррупции и попытке подрыва демократии на Украине. Теперь ни он, ни его жена, сын и дочь не смогут приехать в США.

Национальный лидер Украины, как подчеркнул его офис, заметил, что в государстве создаются условия, при которых крупные финансовые группы не смогут оказывать влияние на медийные или политические решения и единолично доминировать на рынке.

Зеленский отметил, что Киев благодарен своим партнёрам за то, что они помогают ему бороться с олигархами. Государство намеревается преодолеть систему ценностей, в рамках которой господствуют финансовые «акулы».

Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством. Мы неизбежно перейдём к реформе каждого сектора и укреплению наших отношений, среди прочего, и со стратегическим партнёром — США, — говорится в послании офиса президента в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, пятый президент Украины Пётр Порошенко поддержал санкции Госдепартамента США против украинского олигарха Игоря Коломойского. Политик напомнил, что нынешний глава страны Владимир Зеленский пользовался поддержкой бизнесмена, который помог ему прийти к власти, но теперь украинскому лидеру следует откреститься от Коломойского.