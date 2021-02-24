Зеленский поблагодарил Литву за санкции против властей РФ

https://static.news.ru/photo/73977fbc-76be-11eb-84b6-96000091f725_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил литовские власти за санкционное давление на Россию, а также за поддержку в работе по вступлению Украины в НАТО.

Хочу поблагодарить за санкционную политику в связи с временной оккупацией Крыма, войной в Донбассе и ради энергетической безопасности, — сказал он.

Об этом он заявил министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису, передаёт «Украинская правда».

Также он попросил литовский МИД помочь с поставками большого количества вакцины от коронавируса, а также предложил помощь Киева в массовом производстве препарата. Кроме того, он пригласил президента Литвы Гитанаса Науседу принять участие в саммите о возвращении Крыма «Крымская платформа» и в торжествах по случаю 30-летия украинской независимости в августе.

Ранее Зеленский поручил начать кампанию по вакцинации от коронавируса в стране как можно скорее. Глава Украины обсуждал ситуацию с вакцинами с заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко. Президент пообещал, что сам привьётся во вторую очередь, вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий.

На Украине 23 февраля зарегистрировали сразу две вакцины. Сначала одобрение регулятора получил препарат от AstraZeneca. Первая партия в полмиллиона доз уже доставлена в страну. Затем регистрацию прошла вакцина от Pfizer, писал NEWS.ru.