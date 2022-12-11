Зеленский поблагодарил Эрдогана за отопительные генераторы

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил после переговоров своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь, об этом сообщил украинский лидер в Twitter. Украинский лидер выразил благодарность Турции за предоставление отопительных генераторов и размещение украинских детей на своей территории. Президент Украины также отметил, что стороны обсудили транспортировку зерна в рамках «зерновой сделки».

Спасибо за то, что приютили детей и предоставили сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы «Зерно из Украины». Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора, — написал он.

Эрдоган ранее 11 декабря также провел телефонный разговор со своим российским президентом Владимиром Путиным. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, конфликт на Украине, борьбу с терроризмом и реализацию зерновой сделки.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что инициатива по поставкам зерна и удобрений через Черное море продлена еще на 120 дней. Он отметил, что решение было принято утром 17 ноября. Гарантами выступили Турция и ООН.