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Более 60 эпизодов по фактам захода судов в крымские порты расследуют киевские силовики. Об этом сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины.

В производстве следователей СБУ в Автономной Республике Крым находится четыре уголовных производства, в рамках которых расследуется 61 эпизод о фактах нарушений судами (более 600) различных стран порядка въезда/выезда на временно...