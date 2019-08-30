Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий контакт с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита. До этого руководители двух стран говорили по телефону два раза.
Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз, — это будет наша в «нормандском формате» личная встреча, нашей стороной она была запланирована, — сказал Владимир Зеленский телеканалу «1+1».
По мнению украинского лидера, в присутствии руководителей стран Запада сторонам удастся «договориться и подписаться, что самое важное».
Как писал News.ru, ранее Путин и Зеленский провели телефонные переговоры 11 июля. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Тогда стороны условились продолжать контакты в «нормандском формате».