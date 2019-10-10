https://static.news.ru/photo/fda66748-eb34-11e9-a1ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: zelenskiy95/Facebook

Личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не планируется. Об этом заявил украинский лидер в рамках большого пресс-марафона, который он проводит в Киеве.

По его словам, в рамках двусторонних консультаций можно было бы обсудить вопрос решения политического кризиса на востоке страны. Однако альтернативной формой диалога является так называемый нормандский формат, где предполагается более широкий круг участников.

Нам надо смотреть друг другу в глаза. Понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим. Если вы тоже — давайте встречаться, — сказал Зеленский, как бы заочно обращаясь к зарубежным партнёрам.

При этом он подчеркнул, что «про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против».

Как писал News.ru, Зеленский 10 октября впервые за четыре месяца общается с прессой. На вопросы журналистов он планирует отвечать весь день. Как сообщила пресс-секретарь главы государства, на пресс-конференцию аккредитовались более 300 журналистов.