https://static.news.ru/photo/39cf3be0-bbcf-11e9-aa8b-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приглашать на Украину федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, чтобы тот разъяснил основные положения предложенной им формулы об особом статусе Донбасса, необходимости нет. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на большом пресс-марафоне в Киеве.

Он пояснил, что подобная просьба с его стороны может быть истолкована как попытка давления на политических оппонентов, в том числе — на прежнего главу государства Петра Порошенко.

Если он [Штайнмайер] приедет, то это будет с моей стороны давление на бывшую власть, а я не хочу этого делать, — сказал Зеленский.

Он также рассказал, что германский политик был шокирован критикой, начавшейся после того, как украинские власти согласовали «формулу Штайнмайера».

При этом, как писал News.ru, Зеленский признал, что протесты на улицах стали следствием ошибки его команды, которая недостаточно плотно вела общественный диалог.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ, который определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса сначала на временной, а затем на постоянной основе.

10 октября Зеленский впервые за четыре месяца общается с прессой. На вопросы журналистов он намерен отвечать весь день. На пресс-марафон было аккредитовано более 300 журналистов.