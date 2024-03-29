Зеленский назвал причину потери Авдеевки Зеленский: ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки артиллерии

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому каналу CBS, что ВСУ потеряли Авдеевку, поскольку не располагали достаточными силами артиллерии. У украинских военных не было достаточных ресурсов для того, чтобы удерживать позицию.

Путин использовал тот факт, что у нас не было артиллерии. В Авдеевке, например, ее нечем было держать. Просто у хлопцев не было сил держать ее, — сказал Зеленский.

В феврале на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что потеря Авдеевки связана с содержанием Украины в «искусственном дефиците» вооружения и артиллерийских снарядов. По его словам, действия ВСУ ограничиваются дальностью и наличием средств поражения, а отсутствие боеприпасов он связал с «ослаблением демократии».

Ранее генерал-полковника Андрея Мордвичева, под командованием которого группировка войск «Центр» взяла под контроль Авдеевку, наградили медалью «Золотая звезда». Награду лично вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства назвал ее высшим званием и поблагодарил военачальника за образцовое выполнение боевых задач, а также пожелал ему дальнейших успехов в службе.