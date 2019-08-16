https://static.news.ru/photo/39c10774-c0ce-11e9-b1ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/drogobychyna

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пожар, который произошёл в одном из отелей Одессы. Глава государства заявил, что взял расследование инцидента под свой личный контроль.

В Facebook политик сообщил, что отвечать за произошедшее будут не только непосредственные виновники пожара, но и владелец гостиницы Вадим Чёрный. Зеленский подчеркнул, что нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, поручил немедленно провести масштабные проверки мест отдыха людей. В первую очередь распоряжение касается гостиниц и санаториев, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в результате пожара в отеле «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек. Очаг возгорания находился на втором этаже гостиницы, огнём была охвачена площадь в 1 тыс. кв. м.