Зеленский заявил об объединении с Польшей: что останется от Украины Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу впервые после начала СВО

Фото: president.gov.ua

Анджей Дуда, Владимир Зеленский

Впервые после 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Польшу. Итоги поездки можно назвать сенсационными: лидеры двух стран решили убрать разделяющие их границы. Что это значит и зачем нужно — в материале NEWS.ru.

Сколько дней продлился визит Зеленского в Польшу

Президент Украины уложился в один день. Варшава подчёркнуто торжественно встречала своего главного восточноевропейского союзника, при этом о содержании визита не было известно почти ничего, кроме общих фраз о дружбе и крепнущих экономических связях.

Внимание СМИ привлекло предположение экс-командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака. По его мнению, визит Зеленского был связан с возможной подготовкой к переговорам Украины об урегулировании конфликта с Россией. В канцелярии президента Польши утверждали, что на встрече глав двух стран будет обсуждаться экономика, в частности — вопрос вывоза украинского зерна.

Впрочем, эксперты полагают, что оба утверждения не отражают действительную повестку. Версию о подготовке к переговорам опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия пока не видит никаких перспектив для диалога с Украиной.

В Киеве заявили, что «основная тема этого визита — оборонная поддержка». В телевизионном эфире об этом прямо сказал заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

Как Зеленский и Дуда решили создать «новую Речь Посполитую»

Украинская делегация приехала в Варшаву ночью на спецпоезде, который изготовили в Польше для передвижения ВИП-персон. На таком же президент США Джо Байден не так давно добирался из Варшавы в Киев. Многие СМИ и Telegram-каналы публиковали фото роскошных интерьеров вагона.

Фото: stranaua/t.me Спецпоезд Зеленского

На совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ — ни политических, ни экономических, ни исторических. Украинские СМИ пояснили, что речь, скорее всего, идёт об идее создания конфедерации Украины и Польши — «новой Речи Посполитой». Эту идею якобы обсуждают в экспертных кругах, близких к Зеленскому. Но прибегнуть к ней Варшава и Киев намерены, если Украину опять откажутся принимать в НАТО.

«Речь Посполитая» возрождается на антироссийской идее и против Москвы, отметил в беседе с NEWS.ru директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов.

Фото: dpsu.gov.ua

«Главный лейтмотив отношений между Киевом и Варшавой — „против кого дружим“. Помимо США, для Украины основным союзником стала Польша. Больше всего украинских беженцев именно здесь. Варшава заинтересована в украинских землях», — считает Кузнецов.

Зеленскому вручили бывший орден Российской империи

Президент Дуда в очередной раз пообещал оказать содействие Киеву во вступлении в НАТО и Евросоюз и вручил Зеленскому высшую награду Польши — орден Белого орла. Примечательно, что в 1831 году орден был причислен к государственным наградам Российской империи. Как высшую награду Польши его восстановили в 1992 году. После вручения ордена Дуда поставил Зеленскому в заслугу, что он «не оставил Украину и своих соотечественников» после 24 февраля 2022 года.

Фото: president.gov.ua Президент Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши — орден Белого орла

Фото: president.gov.ua Орден Белого орла

Также было объявлено, что Варшава продолжит вооружать ВСУ. В частности, Дуда рассказал, что Польша передаёт украинской армии четыре истребителя МиГ-29 вдобавок к четырём, переданным в недавнем прошлом. Всего Польша обязалась передать Украине 14 таких истребителей, оставив столько же своей армии.

Президенты достали из папок план «B»

Как правило, во время официальных визитов президенты стран обсуждают экономические проблемы. Но в данном случае в центре внимания Зеленского и Дуда была политика, убеждён политолог Николай Межевич.

«Вполне возможно, что они обсуждали реализацию плана „В“. Не получается у них план „А“, согласно которому Украина должна была с грохотом разгромить Россию и дойти до Урала. Скорее всего, будет наоборот: Россия продвинется ещё больше в западном направлении. На этот случай у них есть план „В“, согласно которому Польша участвует в сохранении оставшихся частей Украины», — предполагает эксперт.

Фото: president.gov.ua

На взгляд Межевича, польские власти уже могут обсуждать с Киевом вопрос о совместном управлении западными регионами Украины. В Варшаве считают, что российская армия до них не дойдёт. Возможно, заявление Зеленского об отсутствии границ между Украиной и Польшей в будущем предполагает такой вариант слияния двух государств, отмечают эксперты

На совместной пресс-конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким Владимир Зеленский сообщил: «Мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в частности, очень эффективных Piorun, МиГов и прочего вооружения, в котором мы так нуждаемся», — рассказал Зеленский.

Российский политолог Сергей Марков на основании этих заявлений сделал вывод, что ни о каких переговорах с Россией Зеленский и Дуда не говорили. Кроме вооружения, полагает Марков, киевскую делегацию в Польше сильно интересовал вопрос по «отлову украинских мужчин в Польше и на границе — с целью передачи их украинским военкоматам для мобилизации».

Что же касается Польши, то об ее интересе, касающемся получения контроля над частью Украины, в последнее время не сказал только ленивый. И похоже, что Варшава уверенно идет к своей цели, используя нужду Киева в военной поддержке.