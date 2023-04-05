Польша передаст Украине очередные истребители МиГ-29 Дуда: Польша передает Украине очередные четыре истребителя МиГ-29

Фото: Polish Air Force

Польша передает Украине очередные четыре истребителя МиГ-29, заявил польский президент Анджей Дуда на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Первые четыре самолета уже находятся с распоряжении Киева, сообщает РИА Новости.

Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно четыре МиГ передаются в настоящее время, — сказал Дуда.

Он добавил, что всего страна передаст Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава не будет передавать Киеву все 28 истребителей МиГ-29, имеющихся на вооружении польских ВВС. При этом он отметил, что информация о порядке поставок и количестве предназначенных для передачи самолетов засекречена. Замминистра добавил, что поставки будут осуществляться постепенно, «чтобы они были эффективными». Он также указал на необходимость обеспечивать безопасность самой Польши.

В конце марта четыре МиГ-29 передала Украине Словакия. Всего Братислава пообещала Киеву 13 таких самолетов.