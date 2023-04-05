Fakt: Зеленский прибыл в Варшаву в «железнодорожном лимузине»

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу в «роскошном железнодорожном лимузине», пишет издание Fakt. По словам журналистов, его вагон, который снаружи ничем не отличался от других, изнутри был по-настоящему роскошным.

Издание утверждает, что в распоряжении Зеленского по пути были «просторная спальня с великолепной кроватью, отделанная мозаикой ванная комната и богато оборудованная кухня». Кроме того, в вагоне есть конференц-зал и отдельная удобная комната для охраны.

Сам вагон выполнен в золотых тонах. Как упомянули авторы материала, Зеленский ехал «в комфорте, как и полагается главе государства».

Пресса пишет, что этот вагон принадлежит Украинским железным дорогам. Несколько лет назад его ремонтировала польская компания. Кроме того, журналисты говорят, что в феврале подобным вагоном пользовался президент США Джо Байден, когда ехал в Киев.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик сказал NEWS.ru, что Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом, поскольку она является страной — лидером в русофобии, а также основной страной, через которую на Украину идут поставки западного оружия. Кроме того, украинский лидер намерен заручиться поддержкой экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака.

По словам парламентария, Зеленский вновь намерен «сотрясать информационное пространство» обвинениями в адрес России.