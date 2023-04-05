Зеленский: между Украиной и Польшей не будет никаких границ Зеленский: между Украиной и Польшей не будет экономических и политических границ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких границ, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По словам политика, речь идет об экономических, политических и исторических границах. Выступление Зеленского в рамках его официального визита в Варшаву транслировал украинский телеканал «1+1».

В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ, — сказал Зеленский.

Он добавил, что для достижения этой цели Украине и Польше нужно еще победить и немного «пройти бок о бок».

До этого бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак рассказал о «тайной цели» визита Зеленского в Варшаву. Он считает, что так президент готовится к переговорам с Россией на фоне образовавшегося в украинском кризисе «стратегического тупика».

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передает Украине очередные четыре истребителя МиГ-29. Первые четыре самолета уже находятся в распоряжении Киева.

Дуда добавил, что всего страна передаст Украине 14 МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.