Замглавы Европарламента отстранили от работы из-за дела о коррупции AFP: Европарламент приостановил полномочия вице-президента, подозреваемой в коррупции

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Глава Европарламента Роберта Метсола приостановила полномочия вице-президента ЕП Евы Кайли. Причиной стали подозрения последней в коррупции. Об этом сообщает AFP.

В свете судебных расследований, проводящихся в настоящее время бельгийскими властями, председатель Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Еве Кайли как вице-президенту Европарламента, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе по делу о коррупции, связанному с нынешним чемпионатом мира по футболу, задержана заместитель главы Европарламента Ева Кайли. Отмечается, что по этому же делу был арестован бывший евродепутат Пьер-Антонио Панцери, у которого дома обнаружили €500 тысяч наличными. Всего по делу были арестована четыре человека.

Задержанных подозревают в том, что они получали взятки от катарской стороны, чтобы повлиять на политику Европейского союза в преддверии подготовки ЧМ. Следственные мероприятия продолжаются.

После случившегося Кайли была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение — Движение перемен).

В России за последние два года установленный ущерб от коррупционных преступлений составил более 100 млрд рублей. При этом в 2022 году он превысил 37 млрд рублей, ранее рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он также отметил, что впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по коррупционным делам превысила размер причиненного ущерба.