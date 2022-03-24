Захарова: украинские боевики создали угрозу судоходству в Чёрном море

Украинские боевики создали серьёзнейшие риски для судоходства в Чёрном море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, порядка 60 судов не могут выйти из украинских портов из-за установки украинской стороной морских мин, передаёт РИА Новости.

Украинские боевики создали серьёзнейшие риски для судоходства в Чёрном и других морях. Речь идёт о порядка 400 украинских якорных минах устаревших типов, которые были установлены на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, — сказала она.

Как отметила Захарова, в настоящее время оторвавшиеся от якорей мины дрейфуют в сторону пролива Босфор и могут достигнуть Средиземного моря. Это создаёт угрозу для гражданской навигации.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили об угрозе дрейфа мин, установленных Украиной в Чёрном море. По данным ведомства, Киев установил минные заграждения вблизи портов Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».