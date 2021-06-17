Захарова ответила на требования Украины по «Северному потоку — 2»

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Условия по работе и запуску газопровода «Северный поток — 2», выдвигаемые министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, противоречат принципам рыночной экономики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

Она отметила, что в проекте «Северный поток — 2» заложена не политика, а взаимная экономическая выгода для российских и европейских компаний. Выдвижение Украиной или другими странами условий запуска, эксплуатации газопровода, помимо существующих правовых норм, просто противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых должны строиться международные торгово-экономические отношения.

Я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, что это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнёрам, которые в нём участвуют, — подчеркнула Захарова.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее Кулеба отметил , что условием для запуска газопровода должно быть «освобождение территорий Украины» и обеспечение энергетической безопасности страны. Он добавил, что поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине, и подчеркнул, что это — справедливая компенсация за угрозы.

