https://static.news.ru/photo/82c5acf2-199f-11ea-94d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Qian/Xinhua/Global Look Press

Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) отменило большинство поездов 8 и 9 декабря в связи с забастовкой работников общественного транспорта против пенсионной реформы.

SNCF уведомляет об изменениях в движении на своём сайте. 8 декабря из шести высокоскоростных поездов TGV будет ходить только один. Отменены пять из шести пригородных электричек Transilien и восемь из 10 региональных поездов TER. Примерно по такой же схеме движение будет осуществляться 9 декабря.

Проблемы в железнодорожном движении коснулись и международного сообщения. В воскресенье, 8 декабря, рейсы по расписанию выполнят два из пяти поездов Eurostar и один из трёх Thalys, курсирующих между Францией, Швейцарией, Испанией, Италией и Германией.

Недовольство транспортных работников вызвали планы французского правительства упразднить особые пенсионные режимы, которые позволяли работникам отдельных отраслей выходить на пенсию раньше и получать больше. Власти также намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов.

7 декабря во Франции массовую акцию протеста провели водители грузовиков, возмущённые грядущим повышением топливного налога на два цента, заявленным в проекте бюджета страны на 2020 год. Как передавал NEWS.ru, шофёры большегрузов полностью или частично блокировали движение на 15 автотрассах в разных районах страны.