Украина постепенно движется к тому, чтобы создать ядерную бомбу, уверен юрист и общественный деятель Илья Ремесло. В беседе с «360» он высказал мнение, что украинским властям в этом могут помочь страны, которые владеют такими технологиями неофициально. Эксперт напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский перед началом СВО открыто заявил о планах страны по разработке ядерного оружия.

У Украины же есть атомные станции, а от этих технологий уже более близко к глубокому обогащению урана и появлению «грязной бомбы». <...> С учетом того, что [украинский президент Владимир] Зеленский перед началом военной операции открыто заявлял, что Украина выйдет из Будапештского меморандума и будет разрабатывать ядерное оружие, это не иллюзорная вероятность, заявил Ремесло.

По его словам, на создание подобного снаряда может уйти от года до трех лет. Чтобы не допустить этого, требуются шаги военного характера, убежден юрист.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США на данный момент не видят никаких признаков намерения России применять ядерное оружие. Она добавила, что в настоящее время нет оснований для изменения уровня готовности американских ядерных сил. Она при этом не уточнила, какие действия Кремля могут спровоцировать подобное изменение.