Юрист оценил вероятность создания ядерной бомбы Украиной Юрист Ремесло: Украина постепенно движется к тому, чтобы создать ядерную бомбу

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Украина постепенно движется к тому, чтобы создать ядерную бомбу, уверен юрист и общественный деятель Илья Ремесло. В беседе с «360» он высказал мнение, что украинским властям в этом могут помочь страны, которые владеют такими технологиями неофициально. Эксперт напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский перед началом СВО открыто заявил о планах страны по разработке ядерного оружия.

У Украины же есть атомные станции, а от этих технологий уже более близко к глубокому обогащению урана и появлению «грязной бомбы». <...> С учетом того, что [украинский президент Владимир] Зеленский перед началом военной операции открыто заявлял, что Украина выйдет из Будапештского меморандума и будет разрабатывать ядерное оружие, это не иллюзорная вероятность, — заявил Ремесло.

По его словам, на создание подобного снаряда может уйти от года до трех лет. Чтобы не допустить этого, требуются шаги военного характера, убежден юрист.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США на данный момент не видят никаких признаков намерения России применять ядерное оружие. Она добавила, что в настоящее время нет оснований для изменения уровня готовности американских ядерных сил. Она при этом не уточнила, какие действия Кремля могут спровоцировать подобное изменение.