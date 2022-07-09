Welt: США и Европа начали тайно обсуждать окончание конфликта на Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

США и их европейские партнеры начали тайное обсуждение дипломатического завершения конфликта на Украине, передает немецкая газета Welt. По мнению обозревателя, лидеры ЕС находятся в «замешательстве», поскольку большинство их избирателей выступают за мирное урегулирование.

Между США и основными европейскими союзниками, похоже, ведутся секретные консультации, в которых рассматриваются дипломатические методы прекращения войны, — говорится в публикации.

На Западе в последнее время все чаще звучат призывы к Украине подумать о территориальных уступках ради завершения конфликта с Россией. Ранее американский президент Джо Байден подчеркивал, что решение о территориальных уступках России полностью должно приниматься Киевом. Он добавил, что США только поставляют на Украину оборонительное вооружение, а участвовать в переговорном процессе с Россией Белый дом не собирается.