Взрывы раздались в подконтрольном украинским властям Херсоне Глава Херсонской ГВА Мрочко сообщил о взрывах в прибрежных районах города

Фото: МО РФ

Взрывы прогремели на территории находящегося под контролем украинских властей Херсона, сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. По его словам, их слышно в прибрежных районах города. Отмечается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась, в «красной зоне» находятся Житомирская, Винницкая, Харьковская и Днепропетровская области.

В Херсоне раздаются взрывы! — написал он.

Поздним вечером 1 июня взрывы прогремели в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на юго-востоке Украины. После этого в населенном пункте запустили сигнал воздушной тревоги. Официальных комментариев от властей по поводу ситуации не поступало.

До этого мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Позднее украинский градоначальник уточнил, что он прозвучал в воздухе за мостом, расположенном за пределами города.

Тем временем в патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области известили, что проезд через дамбу в районе Днепровской гидроэлектростанции закрыт. Движение было приостановлено после объявления в регионе воздушной тревоги. Там отметили, что объезд осуществляется через Арочный мост острова Хортица, а также через Новые мосты и Хортицкий район.